Spektakulärer Heli-Flug auf Wiens Hochhaus

Viel Lärm und spektakuläre Bilder für Anrainer am Wienerberg: Ein Helikopter transportierte Material auf die 138 Meter hohen Twintowers.

Viel Action gab es am Dienstagnachmittag rund um das Wahrzeichen des Wienerbergs. Ein Hubschrauber des Typs Super Puma (Kennzeichnung HBXVY) der Firma Swiss Heli hatte in mehreren Flügen zwischen 13 und 14 Uhr Material von der Triester Straße auf die Twin Towers am Wienerberg geflogen.Viele Schaulustige beobachteten den spektakulären Transport. "Es war sehr laut", schrieb uns eine der zahlreichen Leserreporterinnen. Der Hubschrauber flog einige Male hin und her. "Das werden wohl Fensterputzgondeln sein", mutmaßte einer unserer Leserreporter. "Das Gebäude werde wohl gereinigt die nächsten Tage", betonte er. Leider konnte die-Redaktion niemanden vom Gebäudemanagement erreichen.Stararchitekt Massimiliano Fuksas hat die Vienna Twin Towers sowie den gesamten Stadtteil entworfen. Sie sind Teil des Business Park Vienna, dem größten Bürostandort im Süden Wiens. Die zwei 126 und 138 Meter hohen, mit mehreren gläsernen Brücken verbundenen Türme des Vienna Twin Towers beherbergen 50.000 m² Büroflächen, sowie ein Kino, Shopping und Gastronomie in der Sockelzone. Die Konstruktion ist von funktioneller Ästhetik geprägt - die moderne Ganzglasfassade bietet ein lichtdurchflutetes Arbeitsklima mit 360° Panoramablick vom Stephansdom bis zum Schneeberg.