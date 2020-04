Spenden sollen Corona-Hygiene für Obdachlose sichern

Auch die Menschen am Rande der Gesellschaft sollen sich an die Hygiene-Vorschriften halten können. Dafür werden nun knapp 5.000 Euro benötigt.

Nach wie vor gilt: In Zeiten der Corona-Krise am besten zu Hause bleiben. Für eine Gruppe am Rande der Gesellschaft ist das einfach nicht möglich: Obdachlose. Der gemeinnützige Hilfsverein MUT hat nun eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, um Obdachlose weiterhin mit Hygienepakten versorgen zu können."Dieses Angebot ist für die Zielgruppe ganz wichtig, da Betroffene oft zur Risikogruppe zählen und eine Virus-Eindämmung nur unter Einhaltung der neuen Hygienerichtlinien zum Erfolg führt", sagt MUT-Sprecherin Laura Lobensommer zuDer Verein versorgt Obdachlosen-Tagesstätten mit Hygieneartikeln, seit dem Ausbrauch der Pandemie waren es rund 150 Kulturbeutel mit Shampoo, Seife, Rasierer, Rasierschaum, Waschlappen, Zahnbürste, Zahnpasta, Deo, Einweghandschuhen, Desinfektionsmittel, Mundschutz, kleinem Nähset, Nagelfeile sowie Tampons und Binden für Frauen. Auch ein Gabenzaun am Naschmarkt wird regelmäßig mit Pflegeprodukten zur freien Entnahme bestückt. Noch bis zum 7. Mai läuft die Frist , insgesamt will der Verein 4.950 Euro für weitere 300 Hygienepakete sammeln. Bis Montag kamen bereits 3.376 Euro zusammen.