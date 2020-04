Spenden statt am Urfahrmarkt fahren

In der Coronazeiten sind Hilfsorganistionen besonders gefordert, auch finanziell. Der Samariterbund hat sich deshalb eine besondere Spendenaktion einfallen lassen.

Virtuelle Fahr um 4,50 Euro

Am 1. Mai sollte eigentlich der Urfahrmarkt in Linz wieder zehntausende Menschen anlocken. Die Fahrgeschäfte würde bei den Gästen für Nervenkitzel und Spaß sorgen. Doch wegen der Coronakrise wird der Markt nicht stattfinden.Doch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Samariterbundes fahren weiter. Und das ist auch Hintergrund einer großen Spendenaktion.Ziel ist es, Spenden in Form von virtuellen Fahrchips zu sammeln. Diese können bequem online erstanden werden! Mit dem Gegenwert der virtuellen Fahrchips helfen die Käufer Kosten für Fahrten in diversen Bereichen des Samariterbund Leistungsangebotes vom Sozialdienst bis hin zum Rettungsdienst zu finanzieren.Einen virtuellen "Fahrt ihr statt mir!" Fahrchip gibt es für eine Spende von€4,50 Euro. Für Spenden ab einem Gegenwert eines virtuellen 10er Blocks (45 Euro) erhält der Spender einen exklusiven "Fahrt ihr statt mir!" Fahrchip direkt per Post nach Hause. Für Großspender ist zudem auch ein Platz für eine namentliche Nennung sowie ein Firmenlogo auf der Spendenseite reserviert!Die Aktion startet am 2. Mai, zu kaufen gibt es die Chips dann auf www.fahrtihrstattmir.at