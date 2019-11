Spenden: Wissen, wo die Gelder ankommen

Eigentlich würde Rosi S. gerne ein bisschen Geld spenden. „Aber wie kann ich sichergehen, dass das Geld auch dort ankommt, wo es dringend gebraucht wird?", wendet sie sich an die AK-Konsumentenberatung.

Jeder Zweite in Niederösterreich spendet für den guten Zweck. Österreichweit kommen im Jahr 675 Mio. Euro zusammen. „Um sicherzugehen, dass mit dem Geld transparent, sparsam und wirtschaftlich umgegangen wird, sollte man auf das Spendengütesiegel achten", raten die AK-Konsumentenschützer.Mehr als 270 Organisationen lassen sich dafür jedes Jahr streng prüfen, um das Vertrauen der SpenderInnen zu gewinnen. Bei kleinen Vereinen ohne Gütesiegel lohnt sich ein Blick in deren Jahresbericht.„Steuerlich absetzbare Spenden werden automatisch an die Finanz gemeldet. Zur Frage, wie Sie richtig spenden, beraten Sie unsere AK-Steuerexperten", sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.Mehr Infos: AK-Steuerrecht unter der Tel.: 057171-28 000