Sperre von U3-Station wegen herrenlosem Koffer

Die U3-Station Schlachthausgasse musste am Donnerstag in der Früh wegen einem Polizeieinsatz gesperrt werden. Inzwischen hat die Wiener U-Bahn-Linie aber wieder normalen Betrieb.

Am Donnerstag in der Früh um 05.19 Uhr mussten Fahrgäste der Linie U3 auf einen Ersatzverkehr umsteigen, da die Station Schlachthausgasse in Wien-Landstraße gesperrt wurde. Auf Anfrage von "" teilten die Wiener Linien mit, dass ein herrenloser Koffer der Grund der Sperre war, der einen Polizeieinsatz auslöste.Bis um 06.50 Uhr konnte die U3 nur von Ottakring bis zum Kardinal-Nagl-Platz und von Erdberg bis Simmering fahren. Inzwischen wurde der normale Betrieb aber wieder aufgenommen.