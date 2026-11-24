i Geri Horner und ihr Mann Christian Horner haben ein Herrenhaus mit riesigen Ländereien und Platz für ihre geliebten Pferde gekauft. REUTERS/Hannah McKay Millionen-Villa gekauft "Spice Girl" Geri Horner lebt nun wie Prinzessin Ex-Spice-Girl Geri Horner und ihr Mann Christian kauften sich ein märchenhaftes Herrenhaus in England – für rund 62 Millionen Euro. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 18:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von Ginger Spice zur Lady of the Manor! Geri Horner (54, geborene Halliwell) und ihr Ehemann Christian Horner (53) haben sich einen Wohntraum erfüllt. Das Paar kaufte Edgcote House, ein Herrenhaus wie aus einem Jane-Austen-Roman, mit riesigen Ländereien und Platz für ihre geliebten Pferde.

Das denkmalgeschützte Herrenhaus stammt aus dem 18. Jahrhundert und bietet auf rund 2400 Quadratmetern acht Hauptschlafzimmer, fünf Bäder und sechs Empfangsräume. Zum gesamten Anwesen gehören etwa 690 Hektar sowie insgesamt 31 weitere Häuser, Cottages und Wohnungen.

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Um den Schlüssel zum herrschaftlichen Landhaus in der Grafschaft Northamptonshire zu bekommen, überboten die Horners ein Konkurrenzgebot von 52 Millionen Pfund (rund 62,1 Millionen Euro) und bekamen den Zuschlag, berichtet die "Daily Mail".

Drehort von Stolz und Vorurteil

Filmfans dürfen das neue Zuhause der Horners kennen. In der berühmten BBC-Serie "Stolz und Vorurteil" von 1995 war Edgcote House das prächtige Anwesen Netherfield. Dort verliebte sich Hausherr Mr. Bingley in Jane Bennet – und auch zwischen ihrer Schwester Elizabeth und Mr. Darcy knisterte es gewaltig.

Millionen-Abfindung von Red Bull

Geld für den Luxus-Landsitz dürfte jedenfalls vorhanden sein: Christian Horner wurde im Juli 2025 nach 20 Jahren als Teamchef von Red Bull Racing abgelöst. Dafür kassierte er eine Abfindung von 100 Millionen Pfund (rund 120 Millionen Euro).

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Das Paar möchte auf dem neuen Anwesen ihr Rennpferde-Projekt weiter ausbauen. Edgcote hat eine lange Rennsport-Tradition und entsprechende Trainingsmöglichkeiten. Ein Freund verriet: "Dies ist eine ungemein aufregende Zeit für Geri und Christian."