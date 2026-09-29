i Kate Capshaw, Steven Spielberg und Tochter Destry Allyn Spielberg bei einem Event. APA-Images / PA / Doug Peters Destry Allyn Spielberg Spielberg-Tochter heiratet im 9.000-Euro-Kleid Obwohl ihr Papa sechs Milliarden Euro schwer ist, zeigte sich Destry Spielberg bei ihrer Hochzeit bescheiden, zumindest beim Brautkleid. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 10:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn die Tochter eines der reichsten und erfolgreichsten Regisseure aller Zeiten heiratet, rechnen viele mit purem Prunk. Doch Destry Allyn Spielberg (29) überraschte ihre Gäste mit einem erstaunlich zurückhaltenden Auftritt.

Die Tochter von Hollywood-Legende Steven Spielberg (79), dessen Vermögen auf rund sechs Milliarden Euro geschätzt wird, trug bei ihrer Hochzeit ein Kleid der New Yorker Designerin Seline Meisler. Der Preis: Berichten zufolge etwa 9000 Euro – für Hollywood-Verhältnisse beinahe ein Schnäppchen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Am Wochenende gab Destry ihrem langjährigen Partner, dem Versicherungsagenten Jake Herskowitz (26), das Jawort. Das Paar ist seit vier Jahren zusammen und hatte erst Anfang des Jahres seine Verlobung bekannt gegeben.

Romantische Trauung in den Hamptons

Gefeiert wurde im exklusiven East Hampton, wo die Spielberg-Familie seit Jahren ein riesiges Anwesen besitzt. Fotos der Feier zeigen das frisch vermählte Paar küssend auf einem Steg vor spektakulärer Sonnenuntergangs-Kulisse.

Destrys Bruder Sawyer Spielberg (34) veröffentlichte ein Bild der beiden und schrieb dazu: "Destry und Jake sind verheiratet. Viele Segenswünsche." Auch die Braut selbst teilte Eindrücke ihrer Feier in ihrer Instagram-Story. Zu einem Foto mit Gästen schrieb sie: "Meine Leute. Was für eine Nacht."

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Für die anschließende Party wechselte Destry in ein helles Abendkleid. Wenige Wochen vor der Traumhochzeit hatte sie noch zum vierten Jahrestag über ihren heutigen Ehemann geschrieben: "Alles Gute zum 4. Jahrestag an meinen besten Freund und Partner fürs Leben."