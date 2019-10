Spielsüchtiger Beamter verkaufte 47 Asyltitel

Anwalt E. Gemeiner vertritt einen der 51 Angeklagten Bild: Daniel Schreiner, privat

In Summe 47 Männer und Frauen hatten sich ihr Bleiberecht in NÖ über drei Vermittler bei einem Beamten (56) in NÖ gekauft. Morgen müssen sich 51 Angeklagte in Wr. Neustadt vor Gericht verantworten.