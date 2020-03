17.03.2020 11:55 Spitals-Führungskraft in Waidhofen/Thaya infiziert

Das Spital in Waidhofen an der Thaya. Bild: Daniel Schaler

Am Landesklinikum Waidhofen an der Thaya wurde eine Führungskraft positiv getestet. Mehrere Ärzte sollen sich in Quarantäne befinden.