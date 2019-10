Spitals-Studie: Wien nur auf Platz 82

Studie belegt Pflegekräftemangel in Wien. Bild: Unsplash

Das Medizin-Start-up Medbelle hat Daten von Eurostat, WHO, OECD und Co. ausgewertet und so das Krankenhaus-Angebot in 100 Metropolen verglichen. Wien schneidet bescheiden ab, Gewinner ist Tokio.