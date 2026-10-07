i Franz Keller imago/teutopress "Die Pistole gezogen" Wegen Schmuggel! Kochlegende landet im US-Knast Franz Keller wollte nur Ziegenkäse nach New York bringen. Doch US-Beamte hielten ihn für einen Drogenschmuggler – und sperrten ihn ein. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 15:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der deutsche Spitzenkoch Franz Keller (76) hat eine verrückte Geschichte aus seinem Leben enthüllt. Der ehemalige Schüler von Starkoch Paul Bocuse sollte einst gemeinsam mit seinem berühmten Lehrmeister und dem Pâtissier Gaston Lenôtre französische Spitzenküche in New York servieren.

Dazu brachten die Köche einen besonderen Käse mit: Crottin de Chavignol, einen stark gereiften Ziegenkäse – grau-bräunlich und eher trocken. Am Flughafen hatten alle sechs Köche den Käse in Alufolie eingewickelt, in ihren Manteltaschen versteckt.

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Wie Keller laut BILD erzählt, kamen die anderen durch die Kontrolle – nur er wurde herausgewunken. Als er die Silberpäckchen aus den Taschen holte, eskalierte die Situation: "Die haben sofort die Pistolen gezogen. Die haben gedacht, das wären Drogen."

Statt Gourmet-Abend plötzlich Gangsterfilm

Was folgte, war wie aus einem Gangsterfilm: Handschellen, Gefängniszelle – und seine Kollegen waren längst im Hotel, ohne zu wissen, was passiert war. Es gab damals noch keine Handys. Erst der New Yorker Bürgermeister Ed Koch half dabei, Keller aus dem Knast zu holen.

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Und wie reagierte sein berühmter Chef Paul Bocuse auf das Erlebnis? Statt Mitgefühl zu zeigen, interessierte den Meisterkoch vor allem eines: "Der Alte hat mich erst einmal zusammengeschissen: Und wo ist der Käse?" Die Antwort: Beschlagnahmt!