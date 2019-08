SPÖ-Bürgermeister wird mit Bombe gedroht

In der Marktgemeinde Arnoldstein kam es zu einer Bombendrohung.

Riesiger Polizeieinsatz und Evakuierung des Marktgemeindeamt Arnoldstein (Bezirk Villach-Land). Am Dienstag ging eine Bombendrohung ein.

Am Dienstag ging schriftlich am Marktgemeindeamt Arnoldstein eine Bombendrohung ein, in welchem dem SPÖ-Bürgermeister Erich Kessler und dessen beiden Stellvertretern gedroht wurde, eine Bombe zur Explosion zu bringen.Nach der Evakuierung des Marktgemeindeamtes um 10:35 Uhr wurde dieses von einem Sprengstoffkundigen Beamten sowie einem Sprengstoffspürhund durchsucht. Diese Durchsuchung verlief negativ.Die Evakuierung wurde um 12:20 Uhr deshalb wieder aufgehoben. Die weiteren Erhebungen werden vom Landesamt für Verfassungsschutz geführt.Es ist nicht die erste Morddrohung gegen den SPÖ-Mann. Vor wenigen Wochen wurde ebenfalls schriftlich mit einer Bombe gedroht, auch damals wurde großflächig evakuiert. (rfi)