SPÖ holt den Sieg im musikalischen Wahlkampf

Wenn es am 29.09. nicht mit einem Triumph bei der Nationalratswahl klappten sollte, hat die SPÖ wenigsten den

"Gleich und verschieden" lautet der Titel des Songs von Alf & DJ Mike, den die SPÖ als ihren offiziellen Song für die Nationalratswahl 2019 auserkoren hat.Wenn man doch auch bei anderen Personalien ein so gutes Händchen bewiesen hätte, könnte man froheren Mutes dem Wahlsonntag entgegenfiebern. Denn "Gleich und verschieden" kommt beim heimischen Musikpublikum gut an.So gut sogar, dass der Titel momentan auf Platz 1 der eigentlich hart umkämpften heimischen Schlagercharts zu finden ist. So klingende und bekannte Namen wie Ben Zucker, Oli P. und Die Amigos wurden auf die Plätze verwiesen.Nach der Ibiza-Affäre hat der sonst immer mit einem Rap in den Wahlkampf ziehende Heinz-Christian Strache heuer wohl von einem Reime-Feuerwerk abgesehen.