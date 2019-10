SPÖ zu Sensenmann Kurz: "Muss erlaubt sein"

SPÖ und FPÖ hat er bereits besucht, jetzt sind die Grünen dran: Kurz als Sensenmann klopft bei den Grünen an.

Eine Karikatur von Sebastian Kurz als Sensenmann sorgte am Dienstag für Aufregung. Sie stammt von der sozialistischen Jugend, nun reagiert die SPÖ Niederösterreich darauf.

"Pseudoempörung"

Muss erlaubt sein

Die SPÖ Niederösterreich hat am Mittwoch auf die Sensenmann-Karikatur über Sebastian Kurz reagiert. Die sozialistische Jugend (SJ) Gänserndorf hatte eine satirische Zeichnung auf Facebook gepostet, auf der Sebastian Kurz als Sensenmann für die Grünen dargestellt wurde ( wir berichteten hier ).Der Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich, Wolfgang Kocevar, nahm am Mittwoch Stellung zur Aktion der Parteijugend: "Es ist ein Cartoon, der satirisch das Verlassen zweier Koalitionen zeigt", meinte er.Die Aufregung über das Facebook-Posting nannte er eine "Pseudoempörung und Skandalisierung", die man sich besser sparen sollte. "Versuchen wir doch, wieder ein wenig Normalität in die Politik Österreichs zu bekommen."Für ihn ist die Karikatur nicht schlimm. Es müsse gestattet sein, Sebastian Kurz (ÖVP) "sachlich oder auch ein wenig pointierter zu kritisieren", findet er.Gleichzeitig rief er dazu auf, wieder "ehrliche, themenbezogene Politik" zu machen und die "Wehleidigkeit hinten anzustellen".