SPÖ-Währing will neue Nightline für Außenbezirke

Die neue Nachtbuslinie N 10 soll die Außenbezirke 12 und 15 bis 19 miteinander verbinden. Derzeit fahren die Linien meist nur sternförmig aus dem Zentrum.

Am Freitag hat die SPÖ Währing bei der Bezirkskonferenz ihre Kandidaten für die Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen gewählt. Laut den Währinger Sozialdemokraten gehen sie mit dem jüngsten Team ihrer Geschichte in die Wahlen. Angeführt wird die SPÖ-Liste vom Juristen Michael Trinko (39). Er ist Sozial- und Seniorenbeauftragter des Bezirks.Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahlen ist SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Andreas Höferl(60). Die jüngsten Kandidaten der SPÖ Währing sind Lea Möseler (22) und Miran Khan (23). Der neuen Bezirksratsfraktion werden mit Mag. Elisabeth Kaiser (38) und Mag. Martin Much (59) nur mehr zwei der bisherigen neun Mitglieder angehören. Damit erfolgt ein beträchtlicher Verjüngungsschub.Die Bezirkskonferenz fordert eine neue Nachtbuslinie N 10. Sie soll die Außenbezirke Meidling, Rudolfsheim und Döbling miteinander verbinden und wichtige Öffi-Stationen anfahren. Die U6 in Meidling, die U3 in der Johnstraße, die 46-Station Schuhmeierplatz in Ottakring, die 43er-Haltestelle in Hernals, die S45-Station in Gersthof und schließlich den Bahnhof Heiligenstadt. Derzeit führen Nachtbuslinien meist nur sternförmig aus dem Stadtzentrum. Querverbindungen gibt es am Stadtrand dagegen nur wenige.