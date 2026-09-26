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Max Lercher mit seiner Michaela bei der Premiere von
Max Lercher mit seiner Michaela bei der Premiere von "Ein Käfig voller Narren" bei den Seefestspielen Mörbisch.
APA-Images / Starpix
Keiner hat es gewusst!

SPÖ-Chef Max Lercher hat überraschend geheiratet

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher hat seiner Partnerin Michaela Grubesa überraschend und im kleinen Kreis das Ja-Wort gegeben.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
26.09.2026, 16:10
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Für eine Überraschung sorgte der steirische SPÖ-Chef Max Lercher: Am Freitag gab er seiner langjährigen Partnerin, der ehemaligen Abgeordneten Michaela Grubesa, bei der Kohlröserlhütte am Ödensee (Bad Mitterndorf) das Ja-Wort.

Offenbar sollen nicht einmal seine Eltern im Vorhinein über die Hochzeit informiert gewesen sein.

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Feier im kleinen Rahmen

Erst am Donnerstag hatte Lercher in St. Georgen am Kreischberg mit zahlreichen Freunden und Parteikollegen seinen 40. Geburtstag gefeiert. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, sollen mit Michael Schickhofer und Anton Lang gleich zwei seiner Vorgänger der Einladung gefolgt sein.

"Mir reicht es" – SPÖ-Chef geht jetzt hart ins Gericht

Außerdem dabei: Staatssekretär Jörg Leichtfried, der rote Klubchef im Nationalrat Philip Kucher (beide SPÖ), sowie der Zweite Landtagspräsident Werner Amon (ÖVP).

red,26.09.2026, 16:10
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