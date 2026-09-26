SPÖ-Chef Max Lercher hat überraschend geheiratet

Für eine Überraschung sorgte der steirische SPÖ-Chef Max Lercher: Am Freitag gab er seiner langjährigen Partnerin, der ehemaligen Abgeordneten Michaela Grubesa, bei der Kohlröserlhütte am Ödensee (Bad Mitterndorf) das Ja-Wort.
Offenbar sollen nicht einmal seine Eltern im Vorhinein über die Hochzeit informiert gewesen sein.
Erst am Donnerstag hatte Lercher in St. Georgen am Kreischberg mit zahlreichen Freunden und Parteikollegen seinen 40. Geburtstag gefeiert. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, sollen mit Michael Schickhofer und Anton Lang gleich zwei seiner Vorgänger der Einladung gefolgt sein.
Außerdem dabei: Staatssekretär Jörg Leichtfried, der rote Klubchef im Nationalrat Philip Kucher (beide SPÖ), sowie der Zweite Landtagspräsident Werner Amon (ÖVP).