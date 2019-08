Vor 3 h Spontan-Sex beim Gassi gehen – Hund schaut zu

Video: Leserreprter

Ein Pärchen war in der Nacht auf Samstag noch mit dem Hunderl spazieren, als die beiden die Lust überkam.

In Wien-Margareten beschloss ein Pärchen in der Nacht von Freitag auf Samstag offenbar mit dem Hund nochmal Gassi zu gehen. Doch gerade als der Vierbeiner die frische Luft genoss, überkam das Pärchen die Lust. Auf das Bett zu Hause wollten sie aber nicht warten.



Mitten auf dem Grünstreifen am Straßenrand fingen die beiden Verliebten an sich gegenseitig zu verwöhnen. Das Hunderl hingegen blieb währenddessen artig am Gehsteig stehen und schaute seinen Besitzern beim Oralsex zu. (zdz)