Sportförderungen werden sofort ausbezahlt

Landesrat Jochen Danninger verspricht schnelle Hilfe: Vereinbarte Förderungen sollen so schnell wie möglich ausbezahlt werden.

Das Land Niederösterreich will die für dieses Jahr vereinbarten Förderungen für Sportvereine und -verbände so schnell wie möglich ausbezahlen. Der finanzielle Verlust für Vereine, Verbände und Sportler durch wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus abgesagte Veranstaltungen und Meisterschaften, soll laut einer Aussendung so abgefedert werden."Was es jetzt braucht, ist eine schnelle und unbürokratische Hilfe für unsere Verbände, Vereine, Sportlerinnen und Sportler", sagte Landesrat Jochen Danninger (ÖVP). Er versprach zudem den Veranstaltern abgesagter Sportevents flexible Unterstützung bei der Kostendeckung. Bei variablen Prämien will man die Möglichkeit schaffen, Ergebnisse und Nachweise der Vorsaison geltend zu machen.