Das sind die beliebtesten Sommerhits auf Spotify

Wir verraten euch, welche Sommerhits auf Spotfiy am meisten gehört wurden.

Mit mehr als 565 Millionen Streams weltweit zählt "Señorita" von Shawn Mendes und Camila Cabello zu dem beliebtesten Sommerhit auf Spotify.Auf Platz 2 landete das Dreamteam Ed Sheeran und Justin Bieber mit seinem Track "I Don't Care". Auch die außergewöhnliche Singer-Songwriterin Billie Eilish beweist mit "bad guy" echte Standfestigkeit in den Spotify Charts. Im globalen "Songs of Summer"-Ranking belegt die Single der Newcomerin Platz 3.Doch welche Sommerhits wurden eigentlich in Österreich am meisten gehört? Das erfährt in der Bilderstrecke oben.(lm)