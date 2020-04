Das hören die Österreicher in der Quarantäne

Es scheint, als ob Spotify Hörer*innen momentan besonders gerne an unbeschwerte Zeiten zurückdenken und in musikalischen Erinnerungen schwelgen.

Was in Österreich besonders häufig auf Spotify gestreamt wurde

Weltweit finden Menschen unterschiedliche Wege, um sich an die aktuelle Situation zu gewöhnen. Für viele Spotify Hörer*innen beinhaltet dies einen Ausflug in die Vergangenheit.Basierend auf dem Streamingverhalten vom 1. bis 7. April 2020 hat Spotify festgestellt, dass die Anzahl der Hörer*innen, die Playlists mit Klassikern und Lieblingssongs vergangener Tage erstellt haben, um 54 Prozent angestiegen ist. Auch die Anzahl der gestreamten Songs aus den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren hat zugenommen.Cyndi Laupers Hit "Girls Just Want to Have Fun" zählt dabei weltweit mit mehr als 2,3 Millionen Streams zu den meistgehörten 80er-Jahre-Songs der vergangenen Woche."Put Your Head on My Shoulder" - Paul Anka; "Johnny B. Goode" - Chuck Berry; "I Walk the Line" - Johnny Cash; "Hound Dog" - Elvis Presley"(What A) Wonderful World" - Sam Cooke; "California Dreamin' - Single Version" - The Mamas & The Papas; "Like A Rolling Stone" - Bob Dylan; "Mrs. Robinson - From "The Graduate" Soundtrack - Simon & Garfunkel"Don't Stop Me Now - 2011 Mix" - Queen; "Hotel California - 2013 Remaster" - Eagles; "Sweet Home Alabama" - Lynyrd Skynyrd; "I Can See Clearly Now - Edit" - Johnny Nash"I am from Austria" - Rainhard Fendrich; "Under Pressure - Remastered" - David Bowie, Queen; "Livin' On A Prayer" - Bon Jovi; "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Whitney Houston; "Girls Just Want to Have Fun" - Cyndi Lauper; "Fürstenfeld" - S.T.S"Wonderwall - Remastered" - Oasis; "I Want It That Way" - Backstreet Boys; "Smells Like Teen Spirit" - Nirvana; "Wannabe" - Spice Girls; "...Baby One More Time" - Britney Spears"Hips Don't Lie (feat. Wyclef Jean)" - Shakira, Wyclef Jean; "Mr. Brightside" - The Killers; "TiK ToK" - Kesha; "I Gotta Feeling" - Black Eyed Peas"In My Mind" - Dynoro, Gigi D'Agostino; "Shallow" - Bradley Cooper, Lady Gaga; "Sweet but Psycho" - Ava Max; "lovely (with Khalid)" - Billie Eilish, Khalid