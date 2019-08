Politiker wird im Parlament zum Babysitter

Eigentlich sind ja Babys im Parlament eher selten zu Besuch. In Neuseeland geht man mit dem Familienzuwachs der Politiker aber sehr entspannt um.

Im Netz gefeiert

In den sozialen Medien sorgt derzeit ein Bild für viel Aufsehen, das Parlamentssprecher Trevor Mallard dabei zeigt, wie er das Baby des Politikers Tamati Coffey füttert.Nach seinem Vaterschaftsurlaub hatte Coffey seinen Sohn zum ersten Mal mit ins Parlament gebracht. Er musste eine Rede halten, deshalb sprang der Parlamentssprecher kurzerhand als Babysitter ein.Coffey ist homosexuell. Sein Partner ist der biologische Vater. Mithilfe einer Leihmutter wurden die beiden vor kurzem Eltern eines Sohnes.Trevor Mallard zeigte sich erfreut über den Besuch. "Normalerweise nehmen auf dem Stuhl des Sprechers nur die leitenden Vorsitzenden Platz, aber heute hatten wir einen VIP-Gast. Herzlichen Glückwunsch an Tamati Coffey und Tim zum neuesten Mitglied in der Familie", postete er auf Twitter.Sein Posting ging schnell viral. In den sozialen Netzwerken wurde er für diese Aktion gefeiert. Von allen Seiten gab es Lob für die familienfreundliche Geste des Sprechers.Tausende Twitter-Nutzer teilten das Bild. Ein User schrieb: "Neuseeland, ihr seid ein kleines Land, aber gebt der Welt eine große Lektion."Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hatte vergangenes Jahr ihr drei Monate altes Babys UN-Vollversammlung nach New York mitgenommen.(red)