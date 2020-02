Sprenggranate aus Seebad Podersdorf gefischt

Im Seebad von Podersdorf am Neusiedler See wurde eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Am Mittwoch, kurz nach Mittag, erstattete ein Bediensteter der Gemeinde Podersdorf am See Anzeige über einen Granatenfund im Strandbad.Zwei Männer suchten im Aushubmaterial vom Uferbereich des Strandbades mit Metalldetektoren nach eventuellen Schätzen. Sie wurden fündig, doch anders als erhofft. Sie stießen auf eine Sprenggranate einer Flugabwehrkanone aus dem Zweiten Weltkrieg.Das Geschoss mit Kaliber 8,8 cm legten sie daraufhin im Bereich eines Gehweges ab und verständigten den Gemeindebediensteten.Durch Beamte der Polizeiinspektion Podersdorf wurde der Fundort großräumig, bis zum Eintreffen von Spezialkräften abgesperrt und überwacht.Das Fundstück wurde schließlich von Beamten des Entminungsdienstes des Verteidigungsministeriums übernommen, um sie ordnungsgemäß und sicher zu entsorgen.