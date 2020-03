93 Cent – und Spritpreis rasselt noch weiter runter

Der Preissturz bei Rohöl als Folge des Förderstreits zwischen Saudis und Russen kommt breit an Österreichs Tankstellen an. Vor allem Diesel ist bereits an Hunderten Zapfsäulen für unter einen Euro zu haben.

Das gab's laut ARBÖ seit 2009 nicht mehr! Mit 0,939 Euro je Liter Diesel schoss Mittwochnachmittag (Stand: 17.50 Uhr) die Villacher Stadttankstelle im Wirtschaftshof preislich den Vogel ab.Zur gleichen Zeit konnten Lenker bundesweit an insgesamt 429 Zapfsäulen für unter einen Euro Diesel tanken, keine davon in Vorarlberg, 45 in Wien. Bestpreis-Hit hier: Strohmeier Am Hundsturm in Margareten mit 0,959 Euro.Bei Super sind die Hemmungen noch etwas größer. Mittwochnachmittag knackten 13 Händler die Ein-Euro-Marke. Bundesweit am billigsten: der Diskonter auf dem Hofer-Parkplatz in Mistelbach (NÖ) mit 0,984 Euro.