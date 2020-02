Spülte "Sabine" das Loch Ness-Monster an Land?

Ein gigantisches Skelett wurde während des Orkans "Sabine" an einen schottischen Strand gespült. Handelt es sich um Nessie?

Überreste des mystischen See-Monsters?

Vielleicht ein Corona-Saurier?

Sturmtief "Sabine" raste mit rund 150 km/h über Österreich und hinterließ vielerorts ein Bild der Verwüstung ("Heute" berichtete) . In Schottland spülte der Orkan ein gigantisches Skelett an Land. Fubar News schrieb dazu: "Diese seltsame Kreatur tauchte heute in der Nähe von Aberdeen auf. Haben Sie eine Idee, was es sein könnte?"Sofort wurden zahllose Hinweise abgegeben, um was für ein Tier es hierbei handeln könnte. So schreibt ein User: "Nessie! Er ist ins Meer geflohen, aber dann hat er ein Ende gefunden."Handelt es sich bei dem Strand-Fund tatsächlich um Überreste des mythischen Monsters von Loch Ness? Eher unwahrscheinlich. Schließlich ist das Gewässer, in dem das Monster hausen soll, viele Kilometer weit vom Fundort entfernt. Außerdem, schreibt eine Userin: "Nessie könnte im Salzwasser nicht überleben".Andere wiederum glauben an einen Dinosaurier-Fund: "Auf den ersten Blick dachte ich an einen Brontosaurus, aber mit Blick auf die Wirbel in der Skelettstruktur schwankte ich in Richtung eines Diploducus/Triceratops." Ein anderer User meint: "Ich würde Riesenhai sagen, richtige Form und Größe"."Das ist ein toter Corona-Saurier", scherzt Facebook-User Finlay Hunter.Worum es sich bei dem Fund tatsächlich handelt, werden die zuständigen Behörden nun wohl herausfinden müssen. Wir halten euch auf dem Laufenden!