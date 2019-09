Explosion in Supermarkt: Leiche von Frau geborgen

Nach der Explosion in einem Tiroler Supermarkt mit elf Verletzten wurde am Dienstag die Leiche einer Frau gefunden. Die Ursache für das Unglück steht offenbar auch fest.

Einen Tag nach der Explosion in einem Tiroler Supermarkt in St. Jodok konnte nun die Leiche der vermissten 91-Jährigen in den Trümmern gefunden werden.Ein Suchhund hatte gegen 11.30 Uhr einen Schutthaufen im vorderen Teil des Gebäudes durchsucht und kurze Zeit später angeschlagen, berichtet die "Tiroler Tageszeitung".Die Einsatzkräfte sind derzeit mit der Bergung der Leiche beschäftigt, um die Mittagszeit soll das Landeskriminalamt eine Stellungnahme zu dem Unglück geben.Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist derzeit noch nicht vollständig aufgeklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Ersten Informationen zufolge, dürfte aber eine Gasleitung angebohrt worden sein.Die Leitung befindet sich laut "Tiroler Tageszeitung" circa sieben Meter vom Unglücksort entfernt, sie sei in der Nacht auf Dienstag freigelegt worden.Die Stelle, an der sich der Bohrkopf bei durchgeführten Bohrungen befindet, konnte ebenfalls gefunden werden, heißt es in dem Bericht weiter. Sie befindet sich etwa vier Meter vom Haus entfernt.Laut Polizei dürfte der Bohrkopf die Leitung getroffen und diese angebohrt haben. An dieser Stelle konnte dann das Gas entweichen und in das Wohnhaus gelangen.Bei der Detonation in einem Haus, in dem sich ein Supermarkt befindet, wurden am Montag insgesamt elf Menschen verletzt. Durch die Wucht der Explosion wurde die Fassade des Gebäudes komplett zerstört.Eine 91-Jährige galt zunächst als vermisst, am Dienstag wurde nun ihre Leiche gefunden.