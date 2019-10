St. Pölten bekommt 4DX-Kinosaal im Megaplex

Rauch, Wind, Gerüche und mehr: Das Hollywood Megaplex in St. Pölten hat ab Dezember einen 4DX-Saal. Die ersten 4DX-Filme werden Star Wars IX und die Eiskönigin 2 sein.

Ab Dezember kann man in St. Pölten Kino-Blockbuster hautnah und mit allen Sinnen erleben. Nachdem der Betreiber in Wien und Oberösterreich gute Erfahrungen mit der 4DX-Technik machte, bekommt jetzt auch das St. Pöltner Hollywood Megaplex einen derartigen hochmodernen Kinosaal.Der 4DX-Saal wird 84 Sitzplätze haben. Die speziellen 4DX-Kinostühle sind mit High-Tech-Technologie ausgestattet und verfügen über einen Servomotor, der präzise Bewegungen passend zur Handlung auf der Leinwand nachahmt. Die Besucher sind durch Heben, Kippen, Neigen, Rütteln oder Vibrieren direkt in das Filmgeschehen eingebunden. Aber auch Umwelteinflüsse wie Wind, Wasser, Schnee, Nebel, Rauch und Blitze sorgen für realistische Action-Atmosphäre.Auf diese Weise sollen alle Sinne angesprochen werden, indem Explosionen, Stürme, Nebelschwaden oder sanfte Sommerbrisen hautnah zu spüren sind. Für ruhigere Momente steigt der Duft von Rosen oder frischem Kaffee in die Nase des Besuchers. Seifenblasen sollen zusätzlich auch die Kleinsten im Kinosaal begeistern.Unter den ersten Filmen, die es im neuen Saal zu sehen geben wird, sind "Die Eiskönigin 2", "Jumanji: The next Level" und "Star Wars: Episode IX - Der Aufstieg Skywalkers". Geschäftsführer Mario Hueber: "Es ist ein komplett neues Kinoerlebnis und wir freuen uns, damit auch Kino-Fans in Niederösterreich und Tirol begeistern zu können."