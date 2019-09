St. Pölten und Ertl haben die schönsten Friedhöfe

"Blühendes Niederösterreich" hat die schönsten Friedhöfe im Land unter die Lupe genommen. Die Siege gehen an St. Pölten (Stadtfriedhof) und Ertl (Ortsfriedhof).

Wer nicht nur in Frieden, sondern auch in Schönheit ruhen will, der sollte sich entweder in St. Pölten oder in Ertl im Bezirk Amstetten begraben lassen. Denn dort gibt es die schönsten Friedhöfe, das wurde jetzt offiziell bewertet.Die Landesinnung der Gärtner und Floristen Niederösterreichs wählte heuer zum 51. Mal die blumigsten Gemeinden im Land. Dabei gab es einen Sonderpreis, eben für die schönsten Friedhöfe. Bei den Städten wählten die Juroren den St. Pöltner Stadtfriedhof, bei den kleineren Gemeinden den Friedhof in Ertl.