12.11.2019 16:00 St. Valentin: Opferstock in Pfarrkirche aufgebrochen

Die Pfarrkirche wurde zum Tatort. Bild: Wikipedia/ZL (gemeinfrei)

In St. Valentin-Landschach (Bezirk Neunkirchen) brachen unbekannte Täter in der Pfarrkirche ein, richteten mehrere hundert Euro Schaden an.