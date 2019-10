Angebliches Opfer löst Clueless-Star aus Häfn aus

Stacey Dash, bekannt als Dionne aus dem 90er-Teenie-Hitfilm "Clueless" wurde wegen verhaftet. Das Opfer, ihr Mann, löst sie aus. Einiges passt nicht zusammen.

Sie ruft 911 - und wird festgenommen

Opfer zahlt die Kaution

"Sie alle sagen was für eine Schlampe ich bin"

Kein Geld – trotz TV-Karriere und Chanel-Tasche?

Glühender Trump-Fan ...

... heiratet Ehemann nach nur 10 Tagen

"Werde ich verhaftet?": Stacey Dash wurde am Sonntag von der Polizei festgenommen. Sie selbst rief den Notruf und gab an, dass ihr Ehemann, der Anwalt Jeffrey Marty sie in den Schwitzkasten genommen haben soll.Wunden trug allerdings der Ehemann davon. Er konnte blutige Kratzer am Arm vorweisen. Sie soll ihn in ihrem Haus in New Port Richey gestoßen, ins Gesicht geschlagen und gekratzt haben. Deshalb landete sie wegen häuslicher Gewalt hinter Gittern.Das Video ihrer Festnahme zeigt, wie sich die 52-Jährige widerstandslos festnehmen lässt. Sie wirkt verwirrt, fragt die Polizisten, die ihr die Handschellen anlegen, ob das eine Verhaftung sei.Am Montag wurde Dash gegen 500 Dollar Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Geld zahlte ausgerechnet Marty, ihr angebliches Opfer.Dash selbst leugnet jede Schuld. Es sei zu einem Streit mit ihrer 15-jährigen Stieftochter gekommen, so die Schauspielerin. Ihr Anwalts-Ehemann hätte seine drei Kinder 15, 14 und 10 gegen sie aufgehetzt. "Sie alle sagen was für eine Schlampe ich bin, ich bin die Stiefmutter, wie sie mich alle hassen. Sie sind nur respektlose, schreckliche Kinder", weinte die Verhaftete.In Haft verlangte Dash nach einem Pflichtverteidiger. Sie gab an, nicht genug Geld für einen Anwalt zu haben.Ein Foto aus dem Jänner 2019 zeigt sie beim Einkaufen im exklusiven Beverly Hills. Sie trägt eine Chanel-Tasche und einen Hermes-Gürtel, Luxusgüter die eine Menge Geld kosten.Die Schauspielerin war nach ihrem Erflogshit mit Alicia Silverstone jahrelang News-Reporterin für den Fernsehsender Fox. 2018 kandidierte sie in Kalifornien für den Kongress – für die Republikaner. Sie gab im Wahlkampf an, sich Unterstützung von Präsident Trump zu erhoffen. Wegen ihrer politischen Einstellung sei sie in Hollywood auf der Blacklist und würde keinen Job bekommen.Stacey Dash ist seit 2018 mit ihrem Ehemann Jeffrey Marty verheiratet. Im April soll sie ihn nur zehn Tage nach dem Kennenlernen geheiratet haben. Auch er gilt als glühender Trump-Fan. Es dauerte von April bis Oktober bis die Presse Wind von der überstürzten Hochzeit bekam.