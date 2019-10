Stadt Neunkirchen setzt auf Sicherheitsstreife

Auf Initiative von Bürgermeister Herbert Osterbauer wird in Neunkirchen das Projekt Sicherheitsstreife gestartet, heißt es seitens der Stadtgemeinde.

„Durch verstärkte Präsenz der Stadtpolizei wollen wir das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger steigern. Außerdem ist es ein eindeutiges Signal für den Erhalt und die Stärkung unserer Stadtpolizei", so Bürgermeister Herbert Osterbauer (VP).Als bewusstes Zeichen nach außen werde für das Projekt ein Fahrzeug der Stadtpolizei sichtbar als Sicherheitstreife gekennzeichnet. "Damit wird die verstärkte Präsenz der Sicherheitswachekörper für jeden eindeutig wahrnehmbar", heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde Neunkirchen.Der neue Sicherheitsstreife-Wagen kommt insbesondere vor Schulen, im Bereich des Bahnhofes, vor den Einkaufsmärkten, in entlegenen Siedlungsgebieten sowie im gesamten Stadtpark zum Einsatz. Diese präventiven Maßnahmen sollen einerseits strafbaren Handlungen vorbeugen, andererseits auch das Wohlempfinden der Neunkirchner nachhaltig verbessern."Die umfangreichen Aufgaben der Stadtpolizei im Sinne des Sicherheitspolizeigesetzes, wie Gefahrenerforschung, Gefahrenabwehr als auch der vorbeugende Schutz von Rechtsgütern sind somit weiterhin gewährleistet. Mit der Sicherheitsstreife Stadtpolizei Neunkirchen wird für die Zukunft ein zusätzliches Sicherheitstool geschaffen, welches in den nächsten Jahren verstärkt FÜR Neunkirchen zum Einsatz kommt", heißt es in der Aussendung.