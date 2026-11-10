i Kronprinzessin Ingrid Alexandra und König Haakon von Norwegen. APA-Images / NTB / Lise Åserud Polizei ermittelt Stalker wollte zu Ingrid – Angriff auf Königsanwesen Ein Mann drang nachts in das Haus von Mette-Marits Sohn Marius ein - doch sein eigentliches Ziel war dessen Halbschwester Ingrid Alexandra. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Freitag (6. November) erlebte Marius Borg Høiby einen echten Schreckmoment: Ein Unbekannter schlug und trat gegen die Haustür seines Hauses auf dem königlichen Anwesen Skaugum bei Oslo - und drang anschließend sogar ein. Dem 29-Jährigen gelang es schließlich, den Eindringling wieder hinauszudrängen.

Brisant: Auch Marius' Mutter, Königin Mette-Marit (53), und sein Stiefvater, König Haakon, hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf Skaugum auf. Doch wie sich nun herausstellt, wollte der Fremde offenbar zu jemandem ganz anderem.

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Wie die norwegische Zeitung VG berichtet, erklärte der Mann nach seiner Festnahme, eigentlich in Oslo zu sein, um Marius' Halbschwester Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) zu besuchen. Warum er die junge Royal aufsuchen wollte, ist bislang völlig unklar.

Täter sechsmal wegen Gewalt verurteilt

Der Mann in den Dreißigern soll extra aus Nordnorwegen angereist sein. Als er auf dem Anwesen auftauchte, trug er zwei unterschiedliche Schuhe und hatte einen Koffer sowie mehrere Briefe dabei. Laut VG wurde er seit 2020 bereits sechsmal wegen Gewaltdelikten verurteilt - zuletzt im Jahr 2025.

Aus älteren Gerichtsunterlagen geht hervor, dass der Täter in der Vergangenheit auch in einer psychiatrischen Einrichtung behandelt wurde. Eine frühere Straftat, bei der er eine Frau bedroht hatte, erklärte er selbst mit einem psychotischen Zustand.

Marius kämpft um seine Freiheit

Für Marius kommt der Zwischenfall in einer ohnehin schwierigen Zeit. Der 29-Jährige befindet sich derzeit mit einer elektronischen Fußfessel auf Skaugum in Untersuchungshaft. Im Juni wurde Mette-Marits Sohn unter anderem wegen Vergewaltigung und häuslicher Gewalt zu vier Jahren Haft verurteilt - das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

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Nach dem Vorfall wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unbefugten Eindringens und möglicher Körperverletzung eingeleitet. Marius soll am Montag (9. November) dazu vernommen werden.