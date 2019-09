Stalkerin verurteilt: "Liebe sollte mich retten"

Zwei Jahre lang verfolgte eine Buchhalterin aus NÖ (42) ihr Opfer, einen Steirer (34). Gestern musste sie sich deswegen in Leoben (Stmk.) vor Gericht verantworten.

Noch nicht vorbei

Die 42-Jährige schickte dem Lehrer, wie berichtet, 280.000 Nachrichten – stalkte auch seine Familie und Freunde.Beim Prozess erklärte die Ehefrau und Mutter sie hätte sich nach "Verdacht auf Brustkrebs, einer Fehlgeburt und Eheproblemen" in die einseitige Liebe zu dem Bodybuilder "gerettet".Urteil: elf Monate bedingt, Therapie und Kontaktverbot. TrotzSchuldspruch kann der 34-Jährige aber nicht aufatmen: "Ich binerst erleichtert, wenn sie sich an das Urteil hält und mich in Ruhe lässt."