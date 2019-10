Stallone und Lundgren mit neuer Action-Serie im TV

Team-up der Action-Ikonen – "The International" landet beim Sender CBS.

Sylvester Stallone und Dolph Lundgren verprügelten sich in "Rocky IV" und ballerten gemeinsam in den "Expendables"-Filmen. Nun werfen sich die beiden erneut auf ein Packerl, um eine Serie ins Fernsehen zu bringen. Da versteht es sich praktisch von selbst, dass gleich mehrere Sender um den Zuschlag buhlen. Laut "Deadline" machte am Ende CBS das Rennen und wird zum Zuhause von "The International". Dolph Lundgren spielt die Hauptrolle, Sylvester Stallone führt Regie, beide fungieren als Produzenten. Das Skript stammt von Ken Sanzel ("Numb3rs – Die Logik des Verbrechens", "Reef Break")."The International" dreht sich um Anders Soto (Lundgren), einem Spion und Verhandlungsexperten. Als Ein-Mann-Spezialeinheit löst er Probleme im Auftrag der Vereinten Nationen. Einen Starttermin für die Serie gibt es noch nicht.