Standing Ovations für Rackete im EU-Parlament

Die Aktivistin und Kapitänin der "Sea-Watch", Carola Rackete, erntete nach einer Rede vor dem EU-Parlament stehenden Applaus.

Carola Rackete, die Kapitänin der "Sea-Watch", die im Mittelmeer in Seenot geratene Flüchtlinge rettete, hielt am Donnerstag eine Rede im EU-Parlament. Für ihre scharfe Abrechnung mit der Migrationspolitik erntete sie stehenden Applaus.Die deutsche Aktivistin, die sich neben Flüchtlingen inzwischen auch für das Klima engagiert, schilderte in eindringlichen Worten ihre Erfahrungen als Seenotretterin, etwa als ihr Schiff auf ein Wrack traf, um das herum Leichen schwammen.Einige hätten einander in den Armen gehalten, als sie starben, "die Körper untrennbar verbunden". Sie habe auch drei Kinder gesehen, "die die Leiche eines Babys im Arm hielten. Dann sangen einige für dieses Baby und schaukelten es, als wäre es noch am Leben."Keine dieser Erfahrungen sei aber so schlimm gewesen wie die "Frustration", 70 Tage lang mit geretteten Migrantinnen und Migranten auf der "Sea-Watch" im Mittelmeer unterwegs zu sein "und den Menschen zu erklären, dass Europa sie nicht wollte – Europa, das Symbol der Menschenrechte".Carola Rackete war als Kapitänin des Seenotretter-Schiffes "Sea-Watch" bekannt geworden, als sie sich vor Lampedusa mit dem damaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini anlegte.