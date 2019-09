Stapler stürzte auf Frau: 56-Jährige schwer verletzt

Schwerer Arbeitsunfall in Untersiebenbrunn: Eine 56-Jährige wurde unter einem Hochhubwagen eingeklemmt – per Heli ins Spital!

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr: Eine 56-jährige Angestellte einer Spedition wollte einen Hochhubwagen liefern.



Als sich das schwere Gefährt auf der Hebebühne des Lkw befand, setzte sich der Stapler plötzlich in Bewegung, die Frau stürzte samt dem Gerät von der Bühne, auf der Straße kam die 56-Jährige unter dem Stapler zum Liegen.



Augenzeugen versuchten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, mit einer Eisenstange die verletzte Frau unter dem Stapler zu befreien.



Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde die 56-Jährige mit schweren Verletzungen am Bein und Arm mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Im Einsatz standen First Responder, Rotes Kreuz, Notarztheli-Crew, zwei Feuerwehren und die Polizei.