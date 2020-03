Star-Astronom lässt die Schüler in Wien abheben

Mindestens so cool wie Marty McFly aus "Zurück in die Zukunft": Science Buster Werner Gruber

Wiens Star-Astronom Werner Gruber startet heute auf W24 die Sende-Schiene "Lernplanet" für alle Schüler, werktags von 9 bis 11 Uhr!

Jetzt macht Fernsehen Schule! Chef-Physiker Werner Gruber geht auf Sendung und gibt im Stadt-Sender W24 leicht verständlichen Unterricht. Unterstützung bekommt der Planetariums-Chef von den Wiener Pädagoginnen und Pädagogen. Zielgruppe sind Kids, die zuhause sind.Den ersten fleißigen Schülern gehen bereits jetzt die Arbeitsblätter aus - und auch für die Eltern ist Home Office und pädagogisch wertvoller Unterricht nicht leicht zu vereinbaren. Die Stadt Wien schafft Abhilfe und startete am Montag das Programm "Lernplanet von und mit Werner Gruber", eine Kooperation zwischen dem Stadtfernsehsender W24, dem Wiener Bildungsserver und der Bildungsdirektion Wien."Bildung ist Zukunft! Das gilt auch für die Zeit der Corona-Krise. Mit Werner Gruber konnten wir nicht nur einen hervorragenden Physiker, sondern auch einen begeisternden Wissensvermittler als Gesicht dieser Sendung gewinnen", so Bürgermeister Michael Ludwig."Wien hat so viele großartige Pädagoginnen und Pädagogen – einige davon werden wir mit diesem Programm vor den Vorhang holen! Aber es geht uns auch darum, das Lernen zu Hause abwechslungsreich und spannend zu gestalten und Eltern bei dieser Herausforderung zu unterstützen", erklärt Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorsky."Wir machen echtes Bildungsfernsehen: Exzellenter Unterricht mit hochkarätigen Lehrerinnen und Lehrern. Es ist großartig, wie schnell unsere Stadt hier aktiv geworden ist, damit die Schülerinnen und Schüler nicht zurückbleiben. Und das unterstütze ich selbstverständlich auch gerne persönlich", so Werner Gruber, Direktor des Planetariums Wien.Klarerweise unterrichtet Werner Gruber persönlich die Naturwissenschaften. Für alle anderen Gegenstände greift der Physiker auf Pädagogen aus Wiener Schulen zurück, die ihre jeweiligen Fachgebiete unterrichten. Zielgruppe des Programms ist die Sekundarstufe, also Schüler der Neuen Mittelschule und der Gymnasium-Unterstufe. Um die Inhalte des Lehrplans für jede Schulstufe möglichst genau abzubilden, wird im 15-Minuten-Takt auf jede Schulstufe gesondert eingegangen.