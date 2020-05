Star-Physiker in Musik-Video von Gregorys Hit

"Alkbottle"-Frontmann Roman Gregory veröffentlicht am 15. Mai seine Solo-Single "Mei Raket'n". Im dazugehörigen Musikvideo ist ein unerwarteter Gast zu sehen: Physik-Professor Werner Gruber!

Manche Freundschaften klingen für Außenstehende eher überraschend. Die von "Alkbottle"-Frontmann Roman Gregory (49) und Star-Physiker Werner Gruber (50) gehört irgendwie dazu."Wir kennen uns seit vergangenem Jahr. Beim ersten Treffen hat Werner gesagt, dass seine erste CD von Alkbottle war", erzählt Gregory im-Talk. Am 15. Mai kommt seine neue Single "Mei Raket'n" als Auskopplung des Solo-Albums heraus. "Weil es in der Nummer ja auch irgendwie um Raumfahrt geht, war es für mich klar, dass ich Werner frage, ob er im Video mitspielen würde", sagt der Sänger.Der Physik-Professor sagte begeistert Ja – das Ergebnis der Zusammenarbeit gibt es am Freitag zu sehen: Die zwei fliegen mit einer Rakete auf einen eigenen Planeten.