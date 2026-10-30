i Patrick Stewart starb im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Reuters Star-Trek-Legende wurde 86 "Captain Picard" ist tot – Trauer um Patrick Stewart Der britische Schauspieler Sir Patrick Stewart ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er war als Captain Picard und Professor X weltberühmt. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 07:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er war Captain Jean-Luc Picard in "Star Trek" und Professor Charles Xavier in den "X-Men"-Filmen. Jetzt ist der britische Schauspieler Sir Patrick Stewart im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Star litt an Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz, einer weiteren Form der Demenz.

Stewart starb am Mittwoch in seinem Haus in Los Angeles, umgeben von Familie und Freunden. In einer Mitteilung auf Instagram heißt es: "Er war von der liebevollen Umarmung seiner Familie und Freunde umgeben, begleitet von Live-Musik, Gebeten, Tränen, Lachen und jener tiefen Emotionalität, die nur er nach einem Leben voller Hingabe an uns alle hervorrufen konnte."

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Die Nachrichtenagentur AP berichtete nach Angaben von bild.de unter Berufung auf Stewarts Sprecherin Kelly Bush Novak über den Tod des Schauspielers. Die Familie bittet anstelle von Blumen um Spenden für die Alzheimer-Forschung.

Von Yorkshire nach Hollywood

Seinen internationalen Durchbruch feierte Stewart 1987 mit der Science-Fiction-Serie "Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert". Sieben Staffeln lang spielte er Captain Jean-Luc Picard, den Kommandanten des Raumschiffs Enterprise. Von 2020 bis 2023 kehrte er für die Serie "Star Trek: Picard" noch einmal auf die Kommandobrücke zurück.

Auch als Professor Charles Xavier in den "X-Men"-Filmen wurde der Brite zum Kinostar. Ab 2000 verkörperte er den Gründer einer Schule für Mutanten und stand dabei unter anderem mit Hugh Jackman vor der Kamera.

Vom Ritter zum Alzheimer-Aktivisten

Stewart wuchs im englischen Yorkshire in einfachen Verhältnissen auf. Sein Vater wurde gegenüber seiner Mutter gewalttätig. Später sprach Stewart öffentlich über die Übergriffe und engagierte sich für Opfer häuslicher Gewalt. Für seine Verdienste wurde er 2010 von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.

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Privat war Stewart seit 2013 mit der amerikanischen Sängerin Sunny Ozell verheiratet. Die Trauung übernahm sein enger Freund und Schauspielkollege Ian McKellen. Der Captain verlässt die Brücke für immer.