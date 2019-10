"Picard" startet am 23.1.: Star-Trek-Stars an Bord

Die New Yorker Comic Con beschert Trekkies frühe Weihnachten: Ein neuer Trailer, ein Startdatum und das Comebakc vieler Stars in "Star Trek": Picard!

Riker, Troi und Data zur Stelle

Keine Plot-Holes

"Star Trek: Picard" wird zehn Folgen bekommen. Die erste geht am 23. Jänner 2020 bei Amazon Prieme on Air, wie der " Hollywoodreporter " berichtet.20 Jahre sind vergangen, seit Picard (Sir Patrick Stewart) sich vom TV und der Sternenflotte verabschiedete. Jetzt ist er zurück – und wenn Picard Hilfe braucht, ist seine Crew zur Stelle.Das wird auch in den neuen Folgen so sein, wie der neue Trailer enthüllt. "Nummer 1", Commander William T. Riker (Jonathan Frakes) fällt in der Küche fast das Messer aus der Hand als er erfährt, dass Picard vor seiner Tür steht. Data (Brent Spiner) schwingt im Traum des Enterprise-Captains den Pinsel und gibt Picards Tipps. Auch Deanna Troi (Marina Sirtis) ist wieder mit an Bord. Aus "Star Trek: Voyager" kommt Jeri Ryan als Borg Seven of Nine mit zur Crew.Seit Patrick Stewarts letzter Sternenfahrt ist auch im Star-Trek-Universum viel passiert. Einige Filme zum Beispiel. In den neuen Folgen wird das nicht ignoriert. Die Macher haben verraten, dass sie auf die Zerstörung des romulanischen Heimatplaneten (passierte 2009 im Kinofilm "Star Trek") eingehen werden.