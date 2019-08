Rey wird im neuen "Star Wars"-Trailer zur Sith

Auf der D23 wurde die neue Vorschau auf "Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers" vorgestellt. Nun landete der Clip auch offiziell im Netz.

Was ist besser als ein Lichtschwert? Natürlich zwei Lichtschwerter! Rey (Daisy Ridley) darf im neuen "Krieg der Sterne"-Trailer gleich mehrere surrenden Sci-Fi-Waffen schwingen. Leider leuchten sie rot – man muss kein Fanboy sein, um dahinter die dunkle Seite der Macht zu orten.Ob Rey am Ende doch für die Guten kämpft, oder dem zurückgekehrten Imperator Treue schwört, wird wohl erst der fertige Film (oder die zu erwartende Spoiler-Flut im Internet) klären. Am 18. Dezember 2019 startet der letzte Film der dritten "Star Wars"-Trilogie in den österreichischen Kinos. Bis dahin heißt's geduldig sein.(lfd)