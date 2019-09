Starfotograf Peter Lindbergh ist gestorben

Der weltbekannte Fotograf ist am Donnerstag im Alter von 74 Jahren gestorben.

"Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Peter Lindbergh am 3. September 2019 gestorben ist", gab die Familie Lindberghs aus seiner Instagram-Seite bekannt. "Er hinterlässt seine Frau Petra, seiner erste Frau Astrid, seine vier Söhne Benjamin, Jérémy, Simon, Joseph und sieben Enkelkinder. Er hinterlässt eine große Lücke".Der speziell für seine eindrucksvolle Schwarzweiß-Fotografie bekannte Lindbergh hatte in seiner langen Karriere so gut wie jedes Topmodel vor der Linse. Dank ihm wurden Cindy Crawford, Kate Moss und Naomi Campbell zu Superstars. Es war auch der Deutsche, der in den 90ern den Begriff "Supermodel" prägte.(baf )