Starkregen in Wr. Neustadt: Alarm für Feuerwehren

Dauereinsatz für die Feuerwehren in Wr. Neustadt: Nach Starkregen waren zahlreiche Keller und Tiefgaragen unter Wasser.

Land unter in der Nacht auf Freitag in der "Allzeit Getreue": 30 Liter pro Quadratmeter fielen kurz vor 21 Uhr in Wiener Neustadt. In einer zweiten Welle kamen kurz danach nochmals sieben Liter pro Quadratmeter hinzu. Der ausgetrocknete Boden konnte die Wassermengen nicht aufnehmen, wodurch es zu einigen massiven Überflutungen und vielen kleineren Wassereintritten kam.



Rund 100 Kellerabteile (alleine 50 in der Kaiserbrunnstraße) mussten durch die ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder ausgepumpt werden. Besonders zwei Tiefgaragen (wie Tiefgarage Herrengasse) und eben Kellerbereiche von drei Mehrparteiwohnhäuser beschäftigten die Einsatzkräfte. Hier musste mit mehreren Pumpen gearbeitet werden. Neben der Neustädter Feuerwehr standen die Feuerwehren aus Weikersdorf und Sollenau sowie ein Spülwagen der WNSKS im Einsatz (in Summe knapp 100 Einsatzkräfte).







FF-Chef erklärt



Kommandant Josef Bugnar erklärte: "Drei bis fünf Zentimeter Wasser sind mit unseren Pumpen nicht wegzubekommen. Hier benötigen wir Nasssauger. Die Feuerwehr Wiener Neustadt besitzt zwei der sehr teuren Geräte. Aufgrund der Menge der Schadstellen und der teilweise großen Flächen mussten einige leider etwas länger auf die Feuerwehr warten, als man das in Wiener Neustadt gewohnt ist." Priorität hatten Einsatzstellen, welche mit mehr als 30 Zentimeter unter Wasser standen sowie jene, wo elektrische Anlagen und Fahrzeuge akut gefährdet waren



Bürgermeister Klaus Schneeberger und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka machten sich selbst ein Bild in der Feuerwehrzentrale und sprachen den im Einsatz stehenden Kräften ihren Dank und ihre Anerkennung aus. (Lie)