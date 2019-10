Stars in Animal-Print: Wer stinkt tierisch ab?

Leopardenprint, Tigerstreifen oder Gepradenflecken: Im Großstadtdschungel lassen die Promis die innere Katze raus.

Gut gebrüllt oder tierisch abgestunken? Nicht jeder weiß, wie man Leo, Löwe und Co kombiniert. Manche, das muss man ehrlich zugeben, haben einfach keinen Geschmack. Weil man den bekanntlich auch mit sehr viel Geld nicht kaufen kann.Ob wie Rita Ora am Kopf, wie Heidi Klum auf den Beinen oder wie Amber Rose knackeng am ganzen Körper: Diese Stars fanden das Raubtier in sich und zeigen es auch.Stimm ab und strafe jene Stars ab, die die Tiere lieber im Wald (oder auf der Savanne) lassen hätten sollen.