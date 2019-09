Stars, Luxus und das Ende einer Freundschaft?

Kleine Gemeinheiten gehören bei "Austria's Next Topmodel" (ab heute (10.10), 20.15 Uhr, PULS 4) einfach dazu: Heute ziehen die zehn Kandidatinnen in jenes Luxus-Haus an der Côte d'Azur ein, das nur zum Teil Luxus ist.