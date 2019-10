Endlich: Der finale Trailer zu "Star Wars 9" ist da

"Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers" startet am 18. Dezember 2019 in den österreichischen Kinos. Hier der finale Trailer.

Mit "Der Aufstieg Skywalkers" endet nach über 42 Jahren die Skywalker-Saga. Was uns im neuen Film erwartet, verrät uns der finale Trailer, der nun veröffentlicht wurde."Die Leute sagen mir ständig, dass sie mich kennen. Niemand kennt mich", hört man Rey (Daisy Ridley) zu ihrem Erzfeind Kylo Ren (Adam Driver) darin sagen. Zwischen den beiden kommt es offenbar zum Zweikampf.Zudem bekommen wir eine Szene mit Prinzessin Leia (Carrie Fisher) zu sehen. Ebenfalls mit dabei: C-3PO, R2D2, BB-8, Poe Dameron (Oscar Isaac) und Finn (John Boyega).Doch wer wird im großen Finale überleben? Das erfahren Fans am 18. Dezember 2019 – da startet nämlich"Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers" in den österreichischen Kinos.