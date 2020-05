"Heute"-Sparfüchsin bringt Dir ab sofort bares Geld!

Die Corona-Krise brachte viele an den Rande finanzieller Möglichkeiten. "Heute" verrät jetzt täglich mit Sparfüchsin Marion Nachtwey, wo es die besten Schnäppchen gibt.

Was die Zukunft bringt? Selten war das so unklar. Manche sagen, die Wirtschaft wird sich entwickeln wie ein V, auf den rapiden Absturz folgt ein rascher Aufstieg aufs alte Niveau. Andere glauben eher an ein U, eine längere Talsohle, aber eine Erholung dorthin wo es früher einmal war. Und die Pessimisten meinen es kommt ein L raus, also ein Absturz mit längerem, vielleicht sehr langem Verharren da wo wir im Moment gerade sind.Fakt ist, dass viele Menschen in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren sehr viel weniger Geld zur Verfügung haben werden. 571.477 waren Ende April arbeitslos, zusammen mit der Kurzarbeit sind derzeit schon 1,25 Millionen ohne Job.Wir wollen helfen und das direkt.Ein Team um "Sparfüchsin" Marion Nachtwey sucht jeden Tag für Dich nach Schnäppchen, nach Angeboten, mit denen Du Geld sparen kannst.Alle Angebote werden streng nach redaktionellen Kriterien ausgesucht, darauf haben wir das Augenmerk gelegt. Es ist ein neues Service für Dich, weil wir glauben, dass wir alle den Gürtel enger schnallen müssen, enger schnallen wollen.Sparen wir gemeinsam, dann sparen wir richtig!■ Ab jetzt findest Duauf einer Seite gesammelt: Wo es etwas billiger gibt und wie viele Prozente Du sparen kannstDa ist für jede(n) etwas dabei: Die Spar-Tipps umfassen alle Branchen und InteressenDu kannst die Seite aus der Zeitung nehmen und hast so Deine Spar-Tipps immer parat