Start für erstes Sexpositiv-Festival

Zum Ausklang des Sommers wird es noch mal so richtig heiß: Von 21. bis 25. August steigt auf einem weitläufigen Natur-Gelände in Zöbern (NÖ) die erste "Sexolution" Österreichs.

"Wir sind kein Swingerclub!"

Unter dem Motto "Experience. Enjoy. Emotion" will das erotische Erwachsenen-Festival "das Leben" mit circa 300 Gästen feiern – allerdings nur mit Voranmeldung.Tanz, Tantra und Playpartys stehen auf dem Programm, ebenso "Workshops für alle Sinne", wie etwa die Entdeckung der "vaginalen Landkarte", eine "orgasmische Kakao-Zeremonie" oder ein "sinnliches Seil-Ritual".Die Wiener DJane Mel Merio ist Mit-Organisatorin des Sexpositiv-Festivals: "Mir liegt die Enttabuisierung von Sexualität sehr am Herzen. Hier kann man in einem ‚Safe Space' mit sich selbst und anderen experimentieren." Doch eines ist auch klar: "Wir sind kein Swingerclub!" sexolution-festival.com (sk)