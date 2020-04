Statt Saisonstart viel Training für die Show

Die Esel in Pömling und ihre Besitzerin Anita Brunner hatten sich bereits auf den heurigen Saisonstart gefreut. Da dieser verschoben werden musste, wird nun umso fleißiger für die Esel-Show trainiert.

In Pömling bei Emmersdorf (Bezirk Melk) leben Abraham, Bonifaz, Sir Frederik, Fridolin, Kasimir, Stanislaus, Sokrates, Willibald und Anita zusammen in der wohl lustigsten Esel-WG des Landes. Anita Brunner betreut seit einigen Jahren Esel und hat die «Wachauer Eselabenteuer» gegründet, damit alle diese klugen Tiere hautnah erleben können.Bei den «Wachauer Eselabenteuern» kann man Eseltouren buchen, einen sogenannten Eselführerschein machen, sich eine Esel-Show ansehen oder noch allerhand anderes erleben. Ja, richtig gelesen: die als stur geltenden Tiere sind zur Vorführung von allerlei Kunststücken gerne bereit, erzählt Anita BrunnerDas Angebot wird immer gerne in Anspruch genommen, erzählt der Esel-Profi. Eigentlich hätte am letzten Wochenende die Saison eröffnet werden sollen, was wegen Corona nun selbstverständlich auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste.Es wird aber nicht nur gefaulenzt und gewartet in Pömling. Die sechs Esel, die bei der Show mitmachen, trainieren momentan so viel, wie selten, denn jetzt hat man genügend Zeit dafür. Alte Tricks werden weiter geübt und auch neue Kunststücke einstudiert. Wenn die Pforten also wieder öffnen, gibt es also bestimmt viel Neues zu sehen.