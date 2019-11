Stau auf A2 nach Crash mit Schokocreme-LKW

Auf der Südautobahn A2 kam es am Montagvormittag bei Pinkafeld an der burgenländisch-steirischen Grenze zu einem Unfall mit zwei Lkws.

Autobahn musste gesperrt werden

Ein Lkw verlor bei dem Unfall viele Kübel mit Schokocreme, die sich quer über die Fahrbahn verteilte. Die Südautobahn musste gesperrt werden.Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr kurz vor der Raststation Loipersdorf. Ein Slowene blieb mit seinem Lkw aufgrund von Spritmangel am Pannenstreifen stehen. Ein nachkommender slowakischer Lkw-Lenker hatte ihn übersehen und es kam zum Auffahrunfall.Der Slowake wurde durch die Kollision im Führerhaus eingeklemmt und unbestimmten Grades verletzt. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Hartberg gebracht. Der Lenker aus Slowenien blieb unversehrt.Der slowenische Lkw war mit Haselnusscreme vollbeladen. Durch den Unfall verteilte sie sich quer über die Fahrbahn. Die A2 wurde in Richtung Wien in dem Abschnitt für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde großräumig über die B50 und die B63 umgeleitet.Die Arbeiten würden sicher noch einige Stunden in Anspruch nehmen.