Auto donnerte auf A2 in Asfinag-LKW

Nach einer Kollision auf der Südautobahn kommt der Verkehr nur schleppend voran, es gibt fünf Kilomter Stau.

Am Donnerstag kurz nach 11 Uhr krachte auf der A2 bei Guntramsdorf ein Autos in einen LKW der Asfinag. Der Laster wurde gerade als sogenanntes Abdeckfahrzeug verwendet und sollte Mitarbeiter der Asfinag schützen, die dahinter im Einsatz waren. Der Zusammenstoß ging glimpflich aus – weder der Autofahrer, noch die Arbeiter wurden verletzt.Binnen weniger Minuten bildete sich ein Stau, zu Mittag reichte die Kolonne bereits fünf Kilometer weit zurück. Derzeit sind mehrere Fahrstreifen in Richtung Graz gesperrt, die Feuerwehr steht im Einsatz.